Назарбаев о сотрудничестве с Азербайджаном

2017-04-05 09:12 | www.oxu.az | 3

«Казахстан всегда поддерживал дружеские отношения с соседями. Буквально вчера я побывал в Азербайджане. У нас большие возможности для расширения сотрудничества».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время визита в Мангистаускую область.

На встрече с представителями общественности президент Казахстана отметил рост удельного веса Мангистау в промышленности страны за годы независимости.

Отдельно Назарбаев остановился на необходимости использования значительного потенциала приграничного сотрудничества.

«Казахстан всегда поддерживал дружеские отношения с соседями. Буквально вчера я побывал в Азербайджане. У нас большие возможности для расширения сотрудничества. Только за последние два года взаимный торговый оборот между Мангистауской областью и Азербайджаном вырос в пять раз. Ваш регион является важнейшим транзитным узлом, связывающим Казахстан с глобальными и региональными рынками. Надо в полной мере использовать этот огромный потенциал», - подчеркнул глава государства.

Н.О.