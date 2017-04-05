В Сабирабаде поезд сбил автомобиль: Есть жертвы – ФОТО
2017-04-05 09:20 | www.oxu.az | 3
В Сабирабаде в результате тяжелого ДТП погибли двое, еще один человек пострадал.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Османлы Сабирабадского района.
По информации, грузовой поезд врезался в переезжавший пути легковой автомобиль марки «ГАЗ-31» с государственным номерным знаком 54 BJ 709.
В результате аварии двое находившихся в автомобиле людей погибли на месте, еще один госпитализирован с травмами в Сабирабадскую горбольницу.
Погибшие - жители села Гардашкенд Сабирабадского района Мамедов Афлатун Дамиргулу оглу и Мамедов Агасеф Акбер оглу (оба 1967 года рождения).
Выясняются обстоятельства, а также личность пострадавшего.