В Сабирабаде поезд сбил автомобиль: Есть жертвы – ФОТО

2017-04-05 09:20 | www.oxu.az | 3

В Сабирабаде в результате тяжелого ДТП погибли двое, еще один человек пострадал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Османлы Сабирабадского района.

По информации, грузовой поезд врезался в переезжавший пути легковой автомобиль марки «ГАЗ-31» с государственным номерным знаком 54 BJ 709.

В результате аварии двое находившихся в автомобиле людей погибли на месте, еще один госпитализирован с травмами в Сабирабадскую горбольницу.

Погибшие - жители села Гардашкенд Сабирабадского района Мамедов Афлатун Дамиргулу оглу и Мамедов Агасеф Акбер оглу (оба 1967 года рождения).

Выясняются обстоятельства, а также личность пострадавшего.

А.М.

