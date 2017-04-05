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Официальный курс маната к мировым валютам на 5 апреля (версия 2)

2017-04-05 09:43 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:22)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое апреля установлен на уровне 1,7140 и 1,8295 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

05.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7140

1 евро

1 EUR

1.8295

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2971

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1115

100 белорусских рублей

100 BYR

0.909

1 бразильский реал

1 BRL

0.5534

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4667

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1257

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1523

1 чешская крона

1 CZK

0.0677

1 чилийский песо

1 CLP

0.2596

1 китайский юань

1 CNY

0.2489

1 датская крона

1 DKK

0.246

1 грузинский лари

1 GEL

0.7061

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2206

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1332

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0129

100 иранских риалов

100 IRR

0.0048

1 шведская крона

1 SEK

0.1903

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7105

1 израильский шекель

1 ILS

0.4691

1 канадский доллар

1 CAD

1.2787

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6197

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1137

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3869

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0912

1 молдавская лея

1 MDL

0.0881

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1995

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0473

1 польский злотый

1 PLN

0.4307

1 российский рубль

1 RUB

0.0306

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2258

1 саудовский риал

1 SAR

0.457

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3253

1 турецкая лира

1 TRY

0.4667

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.2047

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4904

1 украинская гривна

1 UAH

0.0632

100 японских иен

100 JPY

1.549

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1954

Золото (1 унция)

1 XAU

2155.6121

Серебро (1 унция)

1 XAG

31.2839

Платина (1 унция)

1 XPT

1642.012

Палладий (1 унция)

1 XPD

1381.484

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