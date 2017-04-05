Между Азербайджаном и Саудовской Аравией были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества

2017-04-05 10:05 | www.apa.az | 3

Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем наследного принца, заместителем председателя Совета министров и министром обороны Мухаммадом ибн Салман аль-Саудом.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между двумя странами, проблемы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



В рамках визита в Саудовскую Аравию министр обороны посетил Центр Исламской Военной Коалиции.



Азербайджанская делегация ознакомилась с Центром по противостоянию терроризму и была проинформирована о деятельности структуры.