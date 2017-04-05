Апрельские бои продемонстрировали, что у Азербайджана есть сильная армия, способная освободить оккупированные территории - депутат

2017-04-05 09:53 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Успешные операции азербайджанских ВС в ответ на провокации Армении в апреле прошлого года еще раз продемонстрировали, что у Азербайджана имеется сильная армия, способная освободить оккупированные территории. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов.

К сожалению, из высказываний сопредседателей Минской группы ОБСЕ складывается такое впечатление, что нужно закрыть глаза на факт военной оккупации Арменией азербайджанских территорий и Азербайджан не может силовым путем освободить свои территории, сказал парламентарий.

"Минская группа должна оказать давление на страну-оккупанта Армению", - сказал депутат.

Бахтияр Садыгов отметил, что Президент Ильхам Алиев во время встречи с группой военнослужащих, принявших участие в апрельских боях, в очередной раз, озвучив позицию Азербайджана, призвал сопредседателей Минской группы и Армению к конструктивным переговорам и урегулированию конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"У этого вопроса нет другой альтернативы", - заявил парламентарий.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены 30 танков противника, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

(Автор: Эльчин Мехтиев)