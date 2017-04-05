Палата: Банки направили 144 млн. манатов на резервы с целью покрытия возможных потерь по активам

2017-04-05 10:11 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, в январе-феврале 2017 года процентные доходы банков составили 348,8 млн. манатов, в том числе 258,6 млн. манатов - по выданным кредитам. Непроцентные доходы банков за два месяца составили 163,8 млн. манатов. Процентные расходы банков в отчетном периоде составили 170,6 млн. манатов, в том числе по депозитам – 66,6 млн. манатов. Непроцентные расходы банков составили 144,7 млн. манатов.

В целом, в январе-феврале 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 197,3 млн. манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 143,6 млн. манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.