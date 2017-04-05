Взрыв на фабрике фейерверков в Португалии: Есть погибшие

2017-04-05 09:52 | www.oxu.az | 2

Не менее четырех человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести во время мощного взрыва на семейной фабрике фейерверков около города Ламегу в 350 км к северу от Лиссабона.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AP, ссылаясь на экстренные службы Португалии.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как клубы дыма поднимаются над территорией предприятия. На месте работают медики и представители правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося.

Н.О.