В Баку открылась фотовыставка "25 лет дипломатических отношений: Россия – Азербайджан" (ФОТО)

2017-04-05 10:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка "25 лет дипломатических отношений: Россия – Азербайджан", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

На ней представлены фотографии и фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений за эти годы.

С приветствием к собравшимся на открытии обратились временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Олег Мурашев и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Отметим, что ранее в Баку прошло заседание "круглого стола" "Россия-Азербайджан: 25-летие дипломатических отношений. Стратегия партнерства", организованное Политологическим центром "Север-Юг". В нем приняли участие ведущие азербайджанские и российские эксперты, депутаты, сотрудники ряда дипломатических представительств.

(Автор: Джани Бабаева)