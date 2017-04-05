ВС Армении нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки

2017-04-05 10:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 123 раза, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского, Вазашен Иджеванского и Чинари Бердского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского и Агбулаг Товузского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского районов, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территориях Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.