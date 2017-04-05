Астрономы обнаружили останки погибшей планеты - ВИДЕО

2017-04-05 10:06 | www.oxu.az | 2

Астрофизики обнаружили на марсианской орбите остатки разрушенной планеты – так называемые «троянские астероиды».

Как передает Oxu.Az, открытие удалось сделать с помощью чилийского телескопа Very Large Telescope.

Изучение состава обнаруженных «обломков» показало, что найденные астероиды идентичны космическим телам, которые ранее уже попадали в поле зрения ученых.

Благодаря этому, исследователи делают выводы, что обнаруженная на орбите Марса «россыпь» астероидов - это остатки некогда бывшей планеты, возможно, погибшей в результате столкновения с другим объектом.

Н.О.