Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы военно-технического сотрудничества – ФОТО

2017-04-05 10:12 | www.oxu.az | 2

Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем наследного принца, заместителем председателя Совета министров и министром обороны Мухаммадом бен Салманом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между двумя странами, проблемы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита в Саудовскую Аравию министр обороны посетил Центр исламской военной коалиции.

Азербайджанская делегация ознакомилась с Центром по противостоянию терроризму и была информирована о деятельности структуры.