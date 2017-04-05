Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла более чем на треть

2017-04-05 10:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам февраля 2017 года составил почти 2,65 миллиарда манатов, следует из обзора банковского сектора, распространенного в среду Палатой надзора над финансовыми рынками.

Согласно отчету, в январе-феврале 2017 года по сравнению с данными на конец 2016 года уровень капитализации банков вырос на 38,7 процента.

Совокупные активы сектора на конец февраля составили почти 30,42 миллиарда манатов против 31,44 миллиарда манатов на конец прошлого года.

Наличные средства, которые остались в распоряжении банков к концу февраля, составили 1,09 миллиарда манатов (1,08 миллиарда манатов - по итогам года), а инвестиции в ценные бумаги - 367,3 миллиона манатов против 414,6 миллиона манатов на конец прошлого года.

Кредитный портфель банков достиг 15,4 миллиарда манатов по итогам года, тогда как к концу года этот показатель составил 15,94 миллиарда манатов. Объем резервов, созданных для погашения возможных убытков по выданным кредитам, вырос с начала 2017 года на 1,2 процента, составив 1,71 миллиарда манатов.

Депозитный портфель банковского сектора в отчетный период составил 16,21 миллиарда манатов (16,41 миллиарда манатов к концу 2016 года), в том числе 7,08 миллиарда манатов - депозиты физических лиц, 9,13 миллиарда манатов - депозиты юридических лиц.

Обязательства банков перед Центральным банком на конец февраля составили почти 865,5 миллиона манатов.

Банковский сектор завершил отчетный период с прибылью в 50 миллионов манатов.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на пятое апреля составляет 1,7140 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)