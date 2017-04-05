В Гяндже дядя увел племянницу и женился на ней – ВИДЕО

2017-04-05 10:20 | www.oxu.az | 3

В Гяндже отец трех детей 38-летний Гасан Сафаров сбежал вместе с 23-летней дочерью своего старшего брата, и вступил с ней в религиозный брак (кябин).

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на haqqin.az, об этом телеканалу Xəzər TV сказала жена Гасана Сафарова, Гамида, которая восемь лет состояла с ним в браке. Женщина требует развода.

По ее словам, Гасан убежал со своей племянницей месяц назад. Сама Гамида вместе с детьми вернулась в отцовский дом в Билясуваре.

Женщина говорит, что она стала подозревать своего мужа в связях со своей племянницей сразу же после замужества. Когда Гамида пыталась поговорить об этом с мужем, то он всегда начинал угрожать ей.

Гамида Сафарова говорит, что сбежавшая с ее мужем племянница была замужем и у нее двое детей. Она бросила детей на своего мужа и убежала с дядей.

Женщина говорит, что из-за племянницы мужа у нее в семье часто происходили конфликты. Ее муж обратился в суд для получения развода, однако судья отказал ему и отложил развод из-за того, что в семье маленькие дети.

A.M.