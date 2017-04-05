Бакинский образовательный комплекс талантов провел ребрендинг

2017-04-05 10:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бакинский образовательный комплекс талантов представил новый слоган, логотип и сменил название на Азербайджанский британский колледж (Azerbaijan British College, ABC).

Новый слоган учебного заведения - Кембриджская международная школа.

По словам директора школы Сигве Аустхейма, с начала прошлого учебного года в сегменте среднего образования и с начала текущего учебного года в сегменте начального образования была применена учебная программа Кембриджских школ.

"Новое название школы отсылает к британской учебной программе и точнее отражает принадлежность школы и преимущества образования", - сказал Аустхейм.

Новый логотип представляет собой изображение льва на фоне голубого щита, которые символизируют силу образования, единство, справедливость, стабильность и здоровую среду.

Руководство школы отметило, что в управляющем и рабочем составе школы изменений не ожидается, и она продолжит деятельность в рамках текущей структуры.

Бакинский образовательный комплекс талантов (БОКТ) является одним из проектов, учрежденных и финансируемых Азербайджанским Международным образовательным центром (АМОЦ), созданным при финансовой поддержке SOCAR. Основной целью БОКТ, который проводит успешную деятельность в течение уже четырех учебных лет, является обеспечение качественного образования, для чего в комплексе созданы все возможности.

За время своей деятельности БОКТ был удостоен сертификатов таких структур, как Совет Британских международных школ (COBIS), Cambridge International Examinations, Edexcel, ECIS.

(Автор: Максим Цурков)