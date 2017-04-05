Главы МИД РФ и Ирана обсудили двусторонние вопросы

2017-04-05 10:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава внешнеполитического ведомства ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову в связи с террористическим актом в метро Санкт-Петербурга и обсудил с ним развитие двустороннего сотрудничества.

Как сообщает агентство IRNA в среду, телефонный разговор между главами МИД ИРИ и РФ состоялся во вторник вечером.

Глава МИД ИРИ выразил соболезнования своему российскому коллеге и передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших в связи с террористическим актом в метро Санкт-Петербурга.

«Министры также подтвердили готовность активно работать над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе недавних переговоров в Москве президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани», об этом сообщает ИТАР ТАСС со ссылкой на заявлении МИД РФ.

Президент Хасан Рухани прибыл в Москву 27 марта ​​по приглашению президента Владимира Путина с 2-дневным визитом.

Он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

(Автор: Эльмира Таривердиева )