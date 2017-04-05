Балансовый капитал банковского сектора Азербайджана приближается к 2,7 млрд. манатов

2017-04-05 10:39 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, в феврале уровень капитализации 32 банков вырос на 28,5%. Совокупные активы банковского сектора на конец февраля составили 30 419,2 млн. манатов, обязательства - 27 772,7 млн. манатов, депозиты физических лиц - 7 084,3 млн. манатов.

Как сообщалось ранее, на 31 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд. 407,1 млн. манатов. Таким образом, за февраль активы банков сократились на 6,1%.