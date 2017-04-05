В Баку ранили ножом двух молодых людей

2017-04-05 10:34 | www.oxu.az | 3

В Насиминском районе Баку произошла массовая драка, в результате которой двое молодых людей получили ножевые ранения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Джавадхана.

Так, в результате драки с участием 4 человек ножевые ранения получили Али Гахраманлы, 2001 года рождения, и Исмаил Салаев, 2000 года рождения. Пострадавшие с ножевыми ранениями различных частей тела были доставлены в больницу.

По факту в 19-ом отделении полиции Управления полиции Насиминского района ведется расследование.

А.С.

