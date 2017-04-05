The Ethiopian Herald: Азербайджан намерен заложить основу для укрепления отношений с Эфиопией - МИД

2017-04-05 10:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен заложить прочную основу для укрепления двусторонних и многосторонних отношений с Эфиопией, сказал в интервью The Ethiopian Herald официальный представитель Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

По словам представителя МИД, у Эфиопии и Азербайджана схожие пути развития культуры и цивилизации. «Эфиопия является одной из старейших ветвей человеческой цивилизации, очагом древнего искусства и развития, что роднит ее с Азербайджаном», - сказал Гаджиев.

В плане укрепления двусторонних связей представитель МИД отметил, что Азербайджан предельно открыт и заинтересован к расширению обмена опытом. Так, например, Азербайджан заинтересован в том, чтобы использовать опыт Эфиопии в таких областях, как туризм, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и т. д., добавил Гаджиев.

По словам Гаджиева, обе страны стремятся к укреплению связей во всех аспектах, в частности в сфере образования, посредством политических диалогов.

«Мы считаем, что имеются широкие возможности в торгово-экономических отношениях между двумя странами, поэтому мы заинтересованы в организации совместных бизнес-форумов в сфере туризма, энергетики и добычи полезных ископаемых», - сказал Гаджиев.

(Автор: Эльмира Таривердиева)