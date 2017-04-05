АЖД отменили экспресс Баку-Гянджа

2017-04-05 10:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отменило экспресс Баку-Гянджа-Баку, сообщила в среду Trend глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова.

По ее словам, в связи с капитальным ремонтом на участке железной дороги Баку-Гянджа наблюдались случаи выхода из графика экспресса 608/607 Баку-Гянджа-Баку.

"В результате задержек в дороге поезд прибывал к месту назначения с опозданием, что привело к резкому снижению количества пассажиров на данном маршруте. В связи с экономической неэффективностью данного рейса принято решение отменить экспресс. С седьмого апреля не будут осуществляться рейсы из Баку, а с восьмого апреля – из Гянджи", - сказала Гадирова.

Ранее глава АЖД Джавид Гурбанов заявил, что до конца 2017 года планируется открыть скоростной железнодорожный маршрут Баку-Гянджа. Скорость поездов в данном направлении составит 100-140 километров в час.

Что касается стоимости проезда, то глава ЗАО отметил, что она составит около 15 манатов, в поездах будут все необходимые условия, в том числе Wi-Fi. Пассажиры смогут с комфортом доехать до Гянджи примерно за 3,5 часа.

(Автор: Максим Цурков)