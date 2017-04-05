Опрос: 29% населения Грузии считает Азербайджан основным партнером

2017-04-05 10:50 | www.apa.az | 3

73% респондентов главной политической угрозой Грузии называют Россию.

Как сообщает АПА, Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты социального опроса.

IRI провел опрос по всей стране в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянных жителей Грузии.

Главной экономической угрозой 57% опрошенных назвали Россию. Только 16% населения считает Россию важным политическим партнером. Что касается самой большой доли опрошенных, 42% считают самым важным партнером Грузии Евросоюз, 33% — США, 29% — Азербайджан, 28% -Украину, а 14% - Турцию, 12% - Армению.

7% опрошенных главной политической угрозой Грузии называют США, а Евросоюз — только 2%.