АЖД отменили экспресс Баку-Гянджа

2017-04-05 10:55 | www.apa.az | 2

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отменило экспресс Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщила АПА-Экономикс глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова, в связи с капитальным ремонтом на участке железной дороги Баку-Гянджа наблюдались случаи выхода из графика экспресса 608/607 Баку-Гянджа-Баку. «В результате задержек в дороге поезд прибывал к месту назначения с опозданием, что привело к резкому снижению количества пассажиров на данном маршруте. В связи с экономической неэффективностью данного рейса принято решение отменить экспресс. С 7 апреля не будут осуществляться рейсы из Баку, а с восьмого апреля – из Гянджи», - сказала С.Гадирова.