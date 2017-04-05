Из Грузии в Баку будут летать авиатакси

2017-04-05 10:46 | www.oxu.az | 3

Грузинская «Adjara Group Hospitality» начала эксплуатацию новых воздушных такси. Новые авиатакси будут осуществлять как внутренние, так и международные рейсы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, воздушные такси Air C90 GTx будут осуществлять рейсы из Международного аэропорта Тбилиси во все местные аэропорты Грузии, а также в Баку, Ереван, Стамбул, Трабзон и другие регионы. Компания в будущем планирует увеличить число рейсов и создать новый авиапарк.

Новый, оснащенный современным оборудованием самолет вмещает 5 пассажиров.

A.M.

