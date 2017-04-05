Дистрибьюторы Warner Bros. и Universal объявили самый популярный кинотеатр в Азербайджане

2017-04-05 11:00 | www.oxu.az | 3

Дистрибьюторы кинокомпаний Warner Bros.Pictures Intl и Universal Pictures International объявили сеть кинотеатров Park Cinema лидером среди кинотеатров Азербайджана по количеству зрителей, сообщили Oxu.Az в пресс-службе Park Cinema.

Директор по маркетингу Park Cinema Муса Ахундов в связи с этим знаменательным событием дал интервью, рассказав об успешной деятельности сети кинотеатров.

- Дистрибьюторы кинокомпаний Warner Bros. Pictures Intl и Universal Pictures International объявили сеть кинотеатров Park Cinema лидером среди кинотеатров Азербайджана по количеству зрителей. Что это означает для вас?

- Действительно, в адрес сети кинотеатров Park Cinema поступили благодарственные письма от компаний İNTER CİNEMA и İnterfilm Fistribution MMC, являющихся соответственно дистрибьюторами кинокомпаний Warner Bros.Pictures Intl и Universal Pictures International. В письмах компании – дистрибьюторы подчеркивают, что ими были подведены итоги проката фильмов в 2016 году и выявлено, что по кассовым сборам и количеству посещений их фильмов сеть кинотеатров Park Сinema показала наилучшие результаты среди всех кинотеатров на территории Азербайджана и выражают нам благодарность за проделанную работу.

Это, конечно, не может не радовать. Ввиду роста количества кинотеатров в стране и процессов в экономики и финансовом секторе республики мы прилагаем немало усилий, чтобы привлечь зрителей в наши кинотеатры. И, если со стороны, заметьте, не мы сами, а другие нас хвалят, значит, мы на верном пути. Мы благодарны нашим партнерам за лестные слова о сети кинотеатров Park Сinema и впредь будем стараться быть достойным и надежным для них партнером. Вместе с этим хотелось бы также отметить, что большую лепту в успех нашей сети вносит наш кинотеатр Park Cinema Park Bulvar, который со дня открытия является лидером по количеству, пришедших на сеансы зрителей.

- Что делает сеть кинотеатров Park Cinema столь привлекательным для зрителей?

- Основным фактором является сервис, качество обслуживания, новейшее оборудование. Большое значение имеет также правильно подобранный репертуар. Мы стараемся правильно распределить в сетке фильмы различных жанров, при этом учитываем предпочтения азербайджанских зрителей. Помимо того, очень важно место, где действует кинотеатр. Напр. лидерство Park Cinema Park Bulvar объясняется тем, что торгово-развлекательный центр Park Bulvar, расположенный на берегу Каспия, само по себе излюбленное место отдыха и шоппинга жителей столицы, здесь всегда многолюдно и это, конечно, сказывается и на количестве посетителей нашего кинотеатра.

- Как влияет большой кассовый сбор фильмов, на отношение дистрибьюторских компаний к вашей сети?

- Конечно же, кинокомпании обращают внимание на посещаемость площадок, и они всегда борются за сеансы именно в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar. Посещаемость наших площадок предоставляет также привилегии нам. У нас часто проводятся предпремьерные показы, различные промоушн-ампании. Кроме этого, основные премьеры фильмов также проходят в нашем другом кинотеатре, в формате IMAX. Park Cinema İMAX, расположенный в ставшем новым символом Баку Flame Tower, единственный в Азербайджане кинотеатр, предоставляющий зрителям возможность смотреть фильмы в формате İMAX.

- Существует ли рейтинг кинокомпаний, фильмы которых пользуются наибольшей популярностью в Азербайджане?

- Дело в том, что люди ходят на фильмы и не различают, какая кинокомпания является производителем фильмов. Но в целом, конечно же, фильмы крупных студий, таких как Universal Pictures, Warner Brothers, 20th Century Fox и др. собирают большее число зрителей. Как известно, в последние годы в Азербайджане стали производить множество художественных фильмов. В этой связи хотелось бы отметить еще один радостный момент – большинство отечественных производителей кино в качестве премьеры своих картин выбирают именно сеть кинотеатров Park Cinema.

- Ожидаются ли нововведения в сети кинотеатров Park Cinema для привлечения еще большего количества зрителей в кинотеатры сети?

- Кинотеатры - это коммерческая единица и потому происходящие процессы в экономики и финансовой сфере страны, так или иначе влияют на нашу деятельность. Условия рыночной экономики диктуют нам необходимость их учета. Открытие новых кинотеатров и рост конкуренции на рынке кинопроката и кинотеатров, с другой процессы, происходящие в финансовом секторе страны, требуют от нас гибкого реагирования на эти процессы. Мы стараемся постоянно совершенствоваться, скоро прибудут совершенно новые технологии, которые позволят поднять сервис на качественно новый уровень.

Помимо того, в торгово-развлекательном центре «Park Bulvar» откроется новый VİP-зал с совершенно новым и отличающимся форматом. В этом году мы продолжим радовать любителей кино предпремьерными демонстрациями фильмов, различными промоушн-кампаниями и викторинами в рамках мировых премьер. Когда только была открыта сеть кинотеатров «Park Cinema» нашей миссией являлось возрождение в Азербайджане культуры похода в кино, и мы добились этого. Теперь наша цель - предоставлять высочайший сервис, который отвечал бы пожеланиям самого требовательного зрителя. Мы надеемся, что наши новые внедрения позволят нам и дальше завоевывать зрительские симпатии и оставаться самым посещаемым кинотеатром в стране.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

С.Б.

