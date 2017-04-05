Amrahbank провел очередной тренинг по финансовой грамотности

2017-04-05 10:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С 28 по 31 марта 2017 года в рамках проекта "Финансовая грамотность: Путь ведущий к профессиональной карьере", осуществляемого Центральным банком Азербайджана и рядом коммерческих банков, были проведены тренинги для студентов- участников программы стажировки Центробанка.

30 марта 2017 года в головном офисе Amrahbank состоялся тренинг для 22 студентов различных университетов страны. В ходе тренинга квалифицированные специалисты банка проинформировали участников программы о банковской системе, корпоративном управлении, валютном режиме, видах банковских услуг и других актуальных темах.

Начиная с 2014 года, Amrahbank принимает активное участие в различных мероприятиях в рамках проекта «Финансовая грамотность», осуществляемого Центром по исследованиям и разработкам Центрального банка Азербайджана.

Руководство Amrahbank верит, что работа Центрального банка по повышению финансовой грамотности молодых людей, которые являются нашим будущим, поможет им стать активными участниками финансового рынка и является вкладом в дальнейшее укрепление экономики страны.