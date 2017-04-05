Манат обновил 5-месячный максимум к доллару

2017-04-05 11:06 | www.oxu.az | 3

На аукционе Центробанка Азербайджана (ЦБА) 4 апреля манат укрепился и обновил 5-месячный максимум.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, проведенное исследование показывает, что официальный курс, установленный Центробанком на 5 апреля (1,7140 маната), близок к курсу на 23 ноября прошлого года (1,7146 маната).

С того периода начала наблюдаться волатильность курса маната. Но за этот период официальный курс маната еще не опускался до этой отметки.

У.А.

