Кабмин Турции намерен ускорить реализацию проекта «Турецкий поток»

2017-04-05 11:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Турции принял решение предпринять ряд шагов с целью своевременной реализации проекта «Турецкий поток», сообщает в среду сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

Согласно решению правительства, всем государственным структурам и ведомствам Турции, предписано проводить скоординированную и слаженную работу для устранения любых задержек в реализации газового проекта.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна ветка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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