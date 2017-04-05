В Азербайджане в прошлом месяце были обезврежены 3 437 НРБ и 13 мин

2017-04-05 11:17 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе АНАМА, в результате были обнаружены и обезврежены 3 437 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 10 противотанковых и 3 противопехотные мины.

В операциях участвовали 489 саперов и 131 член административного состава, 6 машин по механическому разминированию и 34 специально обученные собаки-саперы.

До настоящего времени агентством была разминирована территория общей площадью 398 670 503 кв. м., обнаружены и обезврежены 760 344 мины и НРБ.

Операции по разминированию в марте были проведены в Абшеронском, Агдамском, Агджабединском, Агстафинском, Джабраилском, Физулинском, Гянджинском, Лянкяранском, Товузском, Газахском, Евлахском и Тертерском районах, а также Гарадагском районе и поселке Гюздак.

В марте 2017 года было зарегистрировано 1 происшествие в связи с минами и НРБ.