Преподаватель БВШН: «Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти – отлично подготовленные высококачественные специалисты в своих областях»

2017-04-05 11:22 | www.apa.az | 3

Отдел по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) начинает новый проект «Я – учитель БВШН», посвященный преподавателям вуза. На наши вопросы отвечает преподаватель кафедры Нефтегазовой инженерии Высшей Школы Самин Малик.

– Первый вопрос – традиционный: Почему вы выбрали профессию педагога?

– Я выбрал эту профессию потому, что у меня всегда было желание учить и работать с молодежью. И я уверен, что сделал правильный выбор. Я люблю свою работу и она мне никогда не наскучит.

– Расскажите о себе. Где учились и с чего начался ваш путь преподавателя?

– Я родился в Гяндже. Мои родители получили высшее образование, и я пошел по их стопам. После окончания школы поступил на Механико-математический факультет Бакинского Государственного Университета, где получил степень бакалавра по специальности «Математика», а затем – степень магистра по специальности «Математика и математическая логика» в Манчестерском университете (Великобритания). В настоящее время являюсь диссертантом отделения Дифференциальных Уравнений Института Математики и Механики. Преподаю в Бакинской Высшей Школе Нефти

– У каждого студента есть любимый преподаватель. Расскажите о своем любимом преподавателе в пору вашего студенчества.

– У меня было несколько любимых преподавателей. Все они очень по-доброму и искренне относились к нам студентам. Мы заслушивались их лекциями, они подавали нам пример во всем.

– Расскажите о ваших студентах. Какие они? Каким вы видите их будущее?

– Мне повезло со студентами. Среди них много тех, кто не тратит время впустую. Они постоянно развиваются и совершенствуют свои знания. Общение с такими студентами делают мою профессию интересной и значимой. Такую молодежь ждет только блестящее будущее.

– Какой вы представляете себе Бакинскую Высшую Школу Нефти через десять лет?

– Наша Высшая Школа развивается с каждым днем, расширяя спектр своей деятельности. Через десять лет я представляю БВШН в числе лучших вузов Европы, занимающимся подготовкой высокопрофессиональных специалистов. Уверен, что через десять лет в нашей Высшей Школе будут продолжать работать такой же профессиональный коллектив, как и сейчас, будут учиться лучшие студенты страны и появятся новые приоритетные специальности.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Свободное время в основном провожу с семьей и друзьями. Еще люблю заниматься спортом.

– Что бы вы пожелали первым выпускникам Бакинской Высшей Школы Нефти?

– Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти – отлично подготовленные высококачественные специалисты в своих областях. Я желаю им успешной карьеры и счастливой личной жизни. И пусть они всегда помнят свою родную Высшую Школу.