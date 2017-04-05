Отелло и Дездемона, или Откровения Мехрибан Зяки и Фахраддина Манафова (ФОТО, ВИДЕО)

2017-04-05 11:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В эфире телеканала ATV 7 апреля в 23:00 будет представлен очередной выпуск шоу "Пятый элемент", сообщает Trend Life. Ведущие передачи - Фариз Ильясов, Усния Магеррамова, Ранар Мусаев и Кямиля Бабаева.

Гостьей четверки ведущих стала заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Мехрибан Зяки, а специальным гостем передачи - народный артист Фахраддин Манафов.

Выпуск передачи с Мехрибан Зяки будет полон сюрпризов, как для зрителей, так и для самой актрисы, которую ведущие шоу поставят перед трудным выбором.

Во время передачи ведущие телепроекта представили традиционную мини-сценку. На этот раз Ранар Мусаев и Кямиля Бабаева предстали в образе Отелло и Дездемоны.

Страницы передачи в социальных сетях - https://www.facebook.com/5-ci-Element-ATV-839412219443898/?ref=br_rs, https://instagram.com/5ci_element_atv

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(Фото: Кямиль Гусейнов)