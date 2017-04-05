Новая партия билетов на «Евровидение» поступит в продажу 10 апреля

2017-04-05 11:22 | www.oxu.az | 2

Еще одна партия билетов на музыкальный конкурс «Евровидение» поступит в продажу 10 апреля, сообщает телеканал UA:Перший.

Как сообщается, приобрести билеты можно будет на все шоу, включая финал, который состоится 13 мая. Точное число билетов во второй волне не называется.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Телеканал также предупреждает, что билеты у перекупщиков могут быть поддельными, и рекомендует покупать их на сайте официального билетного агента.

Ранее Украина призвала организаторов «Евровидения» уважать суверенитет страны.

A.C.

