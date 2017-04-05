В Баку покажут фильм о легендарном венгерском футболисте

2017-04-05 11:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Недель Франкофонии в Азербайджане посольство в Венгрии проведет показ документального фильма об известном венгерском футболисте Ференце Пушкаше, сообщили Trend Life в посольстве.

Показ документального фильма состоится кинотеатре Landmark 9 апреля в 19:00. Демонстрация фильма состоится с субтитрами на французском языке. Вход на показ свободный.

Франкофония - Международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 57 членов и 23 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не только владение французским языком населением той, или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее, историческая культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

Ференц Пушкаш (1 апреля 1927 год - 17 ноября 2006 год) - венгерский футболист, нападающий, признаваемый по результатам многих опросов одним из величайших игроков в истории футбола, участник венгерской "Золотой команды".

Ференц Пушкаш ещё при жизни был признан лучшим венгерским футболистом всех времён. Имя Ференца Пушкаша носит мультиспортивный стадион в Будапеште. Приз лучшего гола года по версии ФИФА носит имя футболиста.

(Автор: Джани Бабаева)