Учёные придумали линзы, диагностирующие болезни

2017-04-05 11:34 | www.oxu.az | 2

Специалисты создали умные линзы, которые могут показывать информацию о состоянии здоровья глаз человека, а также всего организма. Об этом рассказывают учёные из Университета штата Орегон, США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vistanews.ru, новые умные линзы могут узнать, какой уровень сахара в крови, а также определить проблему в организме, если с органами что-то не так. Специалисты разработали специальный биосенсор, что может работать с гаджетом для людей, которые имеют проблемы со зрением.

Учёные уже создали прототип, который определяет количество глюкозы в крови. В будущем они хотят добавить спектр заболеваний, которые смогут обнаружить умные линзы.

Изначально идея заключалась в том, чтобы помочь людям, которые страдают от диабета, но в дальнейшем специалисты продолжили добавлять различные функции для нового гаджета. В будущем людям не нужны будут поликлиники, так как девайс сделает всё за них.

A.C.

