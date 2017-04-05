Обнародована статистика банковской сферы Азербайджана

2017-04-05 11:40 | www.oxu.az | 2

По состоянию на 28 февраля 2017 года текущие активы действующих в Азербайджане 32 банков составили 30 млрд 419,2 млн манатов, все обязательства - 27 млрд 772,7 млн манатов.

Об этом Oxu.Az сообщили в Палате надзора над финансовыми рынками.

Балансовый капитал сектора составляет 2 млрд 646,6 млн манатов, вклады населения - 7 млрд 84,3 млн манатов

Количество филиалов банков составляет 563, число отделений – 135, а также 2 тыс. 462 банкоматов. В целом в банковском секторе было занято 16 тыс. 662 человек.

У.А.

