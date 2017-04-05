США не будут сотрудничать с Асадом в борьбе с терроризмом в Сирии – Госдеп

2017-04-05 11:36 | www.trend.az | 2

Администрация Дональда Трампа не намерена сотрудничать с правительством Сирии в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сотрудник Госдепартамента США, проводивший во вторник специальный телефонный брифинг для журналистов, передает ТАСС.

"Это не входит в наши планы", - сказал американский дипломат, отвечая на вопрос о том, будут ли нынешние власти США взаимодействовать с президентом САР Башаром Асадом в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

В конце минувшей недели ближайшие советники Трампа по внешней политике публично изложили свое отношение к Асаду, которое оказалось не столь радикальным, как позиция предыдущей администрации Барака Обамы, требовавшей ухода сирийского лидера.

30 марта агентство Reuters со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Никки Хейли сообщило, что отстранение Асада от власти больше не является основной целью американской политики в Сирии. "Наш приоритет заключается в том, чтобы изучить, как нам добиться результатов, с кем мы должны работать и как на самом деле достичь положительных изменений для народа Сирии, - сказала Хейли. - Мы не должны обязательно фокусировать внимание на Асаде так, как это делала предыдущая администрация".

В тот же день госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "вопрос о статусе, уходе или сохранении (на своем посту) Башара Асада решит сирийский народ". Глава американской дипломатии уточнил, что говорит об этом с учетом "долгосрочной перспективы".

Чуть позже, комментируя слова Тиллерсона, Хейли заявила, что это не означает согласия США на участие Асада в будущих выборах в Сирии. "Мы не думаем, что народ Сирии хочет видеть Асада у власти", - сказала постпред. По ее словам, Соединенные Штаты по-прежнему считают Асада "военным преступником" и осуждают его действия, препятствующие мирному урегулированию конфликта в Сирии.