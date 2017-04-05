Спрос на облигации минфина Азербайджана значительно превысил предложение

2017-04-05 11:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 91 день на сумму 20 миллионов манатов, сообщает в среду БФБ.

Спрос на облигации почти на 68 процентов превысил предложение – девять инвесторов подали заявки на более чем 33,55 миллиона манатов. По итогам аукциона вся эмиссия была реализована. Заявки представлены в ценовом диапазоне 95,5247 маната (при доходности в 19,0001 процента) и 96,6207 маната (14,1842 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 95,7503 маната (при доходности в 17,9998 процента), а средневзвешенная цена составила 96,0317 маната (16,7586 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – седьмое апреля 2017 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на пятое апреля составляет 1,714 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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