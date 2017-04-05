Сирия обвинила Турцию в попытке создать новые террористические группировки

2017-04-05 11:57 | www.apa.az | 2

Дамаск обвинил Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры».

Как сообщает АПА, об этом в интервью РИА Новости заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

Дипломат привел названия этих формирований. По его словам, одна из них называется «Щит побережья», вторая — «Щит Аль-Аси».

«Но новые названия отнюдь не означают отличия этих группировок от террористических организаций: название новое, а состав членов тот же, что и в ИГ, "Джабхат ан-Нусре" и других террористических группировках. Они меняют только название, но доктрина остается той же», — подчеркнул Хаддад.

По его данным, для вербовки боевиков в новые организации им обещают денежное содержание в размере 400 долларов в месяц и турецкое гражданство.

Отметим, 4 апреля глава сирийской дипмиссии в Москве заявил, что Дамаск считает планы Анкары по проведению новых войсковых операций в Сирии, как и нахождение турецких войск на территории Арабской Республики, вопиющей агрессией против суверенитета страны.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена «Щит Евфрата», начатая в августе 2016 года. Дамаск неоднократно заявлял, что она нарушает суверенитет САР.