Певицы Севиндж и Севиль совершили ДТП: Есть пострадавший – ОБНОВЛЕНО

2017-04-05 11:46 | www.oxu.az | 2

Сегодня певицы и ведущие-сестры Севиндж и Севиль Сафаровы совершили ДТП на новом автомобиле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, представитель сестер сообщил, что сбитый пешеход не получил никаких травм.

«Это 87-летний мужчина. Сейчас он находится в хорошем состоянии, не пострадал. Этот человек пытался перейти дорогу. Автомобиль не задел его. Просто это пожилой человек, он не смог удержать равновесие и упал», - говорится в заявлении.

11:04

Сегодня в Баку произошло ДТП с участием певиц – сестер Севиндж и Севиль Сафаровых.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на qaynarinfo, сегодня около 09:00 автомобиль «Dodge Durango», за рулем которого находилась одна из сестер, сбил пожилого человека на территории «Гоша гала гапысы» в Ичеришехер.

Пешеход в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

А.С.

