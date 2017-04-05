Порошенко назначил нового советника

2017-04-05 11:52 | www.oxu.az | 2

Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником.

Как передает Oxu.Az, указ, подписанный 28 марта, опубликован на официальном сайте главы государства.

Мария Гайдар — политик, журналист и общественный деятель, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара.

В 2009–2011 годах она занимала пост вице-губернатора Кировской области. На Украине начала работать в 2015 году, когда губернатор Одесской области Михеил Саакашвили пригласил ее стать заместителем. В августе того же года она получила украинское гражданство, однако ей все же пришлось уйти со своего поста из-за нового закона о госслужбе, который запрещает быть чиновником при паспорте другого государства. В сентябре 2016 года политик заявила об отказе от российского гражданства, обосновав свое обращение «вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».

Гайдар осталась в команде Саакашвили в качестве внештатного советника. Также она была избрана депутатом одесского облсовета от «Блока Петра Порошенко» «Солидарность».

Н.О.