Мурад Ариф: "Танцуйте и отдыхайте в стиле фанк и диско" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-04-05 11:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, композитор и телеведущий Мурад Ариф представил новый клип на авторскую песню "Saçların" (Твои волосы), которую представил в виде синтеза стилей фанк и диско, сообщил Trend Life исполнитель.

"Фанк и диско с легкостью переносят вас в 70-90-е годы. С детства мне нравились такие группы как Jamiroquai (британская группа, одни из наиболее ярких представителей британского джаз-фанка и эйсид-джаза 90-х.), Modjo (французский музыкальный хаус-поп-дуэт 90-х), Daft Punk (французский музыкальный электронный дуэт 90-х) и Bee Gees (британско-австралийская музыкальная группа 70-80 –х). Они играли по –настоящему очень позитивную и душевную музыку. Танцуйте и отдыхайте вместе в стиле фанк и диско – ведь это так прекрасно", - сказал Мурад Ариф.

В клипе принял участие ансамбль Coffee Band. Режиссер работы – Фархад Али, аранжировка композиции - Джошгун Кадашов, бэк-вокал – Азад Шабанов, mix & mastering - Рамин Велибеков, recording – Исмаил Асадов.

Фанк (англ. funk) - одно из основополагающих течений афроамериканской музыки, возникший в середине 1960-х годов. Термин обозначает музыкальное направление, наряду с соулом составляющее ритм-энд-блюз. Слово фанк — жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть. Слово «фанк» («Get funk!, Get funky!») джазмэны употребляли с начала XX века, когда обращались к зрителям, наряду с ним употреблялось слово «сканк» (англ. skunk). Впоследствии слово фанк закрепилось за стилем музыки, который считается наиболее танцевальным во всём ритм-блюзе.

Диско (англ. Disco, букв. «дискотека») - один из основных жанров танцевальной музыки XX века, возникший в начале 1970-x годов. Диско почти одновременно развивалось в США и Европе. На становление жанра преимущественно повлияли такие стили музыки, как фанк, соул и латиноамериканская музыка. Для американского диско характерно звучание, близкое к фанку и соулу, в то время как европейское диско тесно переплеталось с традиционной эстрадой и общими тенденциями поп-музыки.

(Автор: Вугар Иманов)