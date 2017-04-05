В Азербайджане ремонтируют нефтяной танкер (ФОТО)

2017-04-05 11:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" с начала марта проводит капитальный ремонт танкера "Кероглу" на Зыхском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в среду.

Согласно сообщению, уже очищена и покрашена подводная часть танкера, отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насосы и компрессоры и другие механизмы.

"Все трубы системы подогрева груза заменены на новые. Завершены сварочные работы на корпусе судна", - сказано в сообщении.

В ходе ремонта системы управления танкером будут заменены на более современные.

"Проведенные работы дадут возможность снизить потребление топлива. Ремонт планируется завершить к началу мая, после чего будут проведены тестовые испытания. После ремонта судно сможет неделями находиться на воде, не приставая к берегу", - говорится в сообщении.

Танкер "Кероглу" грузоподъемностью 13 тысяч тонн был сдан в эксплуатацию в 2006 году. Длина судна составляет 149,9 метра, ширина – 17,3 метра, максимальная скорость – 12 узлов.

В составе флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" в настоящее время 34 танкера.

(Автор: Максим Цурков)