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МЧС и МВД в рамках подготовки к Играм исламской солидарности провели учения

2017-04-05 12:15 | www.apa.az | 3

Сегодня в рамках подготовки к IV Исламским играм солидарности «Баку -2017» в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева были проведены учения.  

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, на учениях присутствуют соответствующие структуры МЧС и МВД, живая сила и техника.

На учениях, проводимых с целью оперативного предотвращения возможных чрезвычайных происшествий, которые могут произойти во время спортивных соревнований на объекте, была обеспечена противопожарная безопасность, проведены операции по эвакуации зрителей, оказанию неотложной скорой помощи пострадавшим.

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