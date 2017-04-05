Умерла известная азербайджанская ученая

2017-04-05 12:00 | www.oxu.az | 3

Основатель алгологической науки в Азербайджане, известная ученая, член-корреспондент НАНА, доктор наук по биологии, профессор Нинел Гараева умерла в возрасте 85 лет от тяжелой болезни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Нинел Гараева родилась в 1932 году в Баку в семье интеллигентов.

В 1955 году окончила МГУ им. М.В.Ломоносова, в 1961 году защитила кандидатскую, а в 1975 году - докторскую диссертации.

В Азербайджане и за рубежом опубликованы 115 научных работ автора.

А.С.

