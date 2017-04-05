Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов принять спортсменов из братских стран на IV Исламских играх солидарности (версия 2)

2017-04-05 12:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял президента Спортивной федерации исламской солидарности принца Абдуллаха бин Мосаада бин Абдулазиза.

Выразив уверенность в успешном проведении в Азербайджане IV Исламских игр солидарности, президент Спортивной федерации исламской солидарности принц Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз подчеркнул значение участия в этом крупном спортивном мероприятии более 3000 спортсменов.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Спортивной федерации исламской солидарности принцу Абдуллаху бин Мосааду бин Абдулазизу за поддержку, оказываемую в связи с IV Исламскими играми солидарности. Глава государства с удовлетворением отметил, что осуществлены все подготовительные работы в связи IV Исламскими играми солидарности, и что Азербайджан готов принять многочисленных спортсменов из братских стран.

Принц Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз с удовлетворением отметил рост в последнее время числа туристов, приезжающих из Саудовской Аравии в Азербайджан, сказав, что в Азербайджане существуют все необходимые возможности для развития туризма.

Подчеркнув, что число туристов из Саудовской Аравии в Азербайджане выросло в несколько раз, Президент Ильхам Алиев сказал, что это вносит вклад в укрепление связей между двумя странами.

Принц Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз сказал, что отношения с Азербайджаном имеют важное значение для его страны и отметил, что перед каждым его визитом в Азербайджан руководство Саудовской Аравии отмечает большую важность Азербайджана, и дает ему поручение об еще большем развитии связей со страной.