После выборов в Армении началась инфляция - СМИ

2017-04-05 12:44 | www.trend.az | 3

После парламентских выборов цена на бананы в магазинах Армении составила 730-750 драмов за килограмм вместо 650-700 (1.3-1.4 доллара), передает epress.am со ссылкой на газету «Жоховурд». Владельцем единственного импортера бананов компании «Кетрин груп» является ставший депутатом по рейтинговому списку Республиканской партии Мигран Погосян.

Помимо бананов, отмечает издание, подорожал и бензин, литр которого теперь продается по цене 380 драмов вместо прежних 330-ти, бензин премиум класса стоит 400 др. (350), супер — 420 вместо прежних 400. Дизельное топливо подорожало на 10 драмов и стоит 360.

Основная волна инфляции ожидается в мае — после выборов в Совет старейшин Еревана: «Ведь снова будут раздаваться взятки, будут расходы, и наступит время сбора денег обратно».