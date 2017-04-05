Türkiye-Azerbaycan sınırı mayınlardan temizleniyor

2017-04-05 13:02 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Avrupa Birliği'nin desteği ile 'Türkiye'nin Doğu sınırlarında mayınlar temizlenmeye başlandı.Temizlik 2 yıl sürecek

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin eş finansman sağladığı, BM Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen 'Türkiye'nin Doğu sınırlarında mayınların temizlenmesi ve sınır denetim kapasitesini arttırarak sosyo-ekonomik gelişimin sağlanması' projesi, Ağrı Dağı eteklerinde başladı. Projeye göre, 2 yıl içinde Ermenistan, İran, Azerbaycan sınırındaki mayınlar temizlenecek. Uluslararası Mayın Bilincini Geliştirme Günü nedeniyle, düzenlenen etkinliğe Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yerine 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Savaş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Milli Savunma Bakanlığı ve BM'den yetkililer ve yerel yöneticiler katıldı. Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Subaşı sınır karakolunda protokol, hazırlanan çadırda gözlemde bulunurken, eğitilmiş köpekler ve tarayıcılar aracılığı ile çalışmalar titiz bir şekilde sürdürüldü.

Mayın temizleme işini Güney Afrika ülkesinden bir firma yürütecek. Firma yetkililerin verdiği bilgiye göre, Iğdır'da 2 yıl sürecek olan projede, 15 milyon metrekarelik Ermenistan, Azerbaycan ve İran sınırında 222 bin mayının bulunduğu 511 mayınlı alanın temizlenmesi hedefleniyor. Mayınların önce yeri tarayıcılar ve köpeklerle belirleniyor, ardından titiz bir şekilde temizleniyor. Çıkarılan mayınların kontrolü zırhlı araçlarla yapılıyor.