Эльчин Гусейнбейли присоединился к Платформе Мира

2017-04-05 12:28 | www.apa.az | 3

Азербайджанский писатель, член Союза Писателей Азербайджана, публицист и драматург Эльчин Гусейнбейли сделал заявление, в связи с присоединением к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, в заявлении говорится: «Призываю интеллигенцию Армении и Азербайджана способствовать прекращению кровопролития и мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Армении, а также международно-признанные границы обоих государств.

Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также очень важны усилия Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта.

Два народа имели общие традиции совместного проживания, сформировавшиеся в результате многовекового мирного сосуществования. Хочу отметить с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны.

Я поддерживаю идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов. По этой причине выражаю свою поддержку этой инициативе и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».