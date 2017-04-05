Дамаск предъявил обвинение Анкаре

2017-04-05 12:04 | www.oxu.az | 2

Дамаск обвиняет Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики из «Исламского государства» и «Джебхат-ан-Нусры».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

«Но самое опасное из того, что они (Турция — ред.) делают на нашей земле — это создание двух новых террористических группировок, одна из них называется «Щит побережья», вторая — «Щит Аль-Аси», - заявил посол.

«Но новые названия отнюдь не означают отличия этих группировок от террористических организаций: название новое, а состав членов тот же, что и в ИГИЛ, «Джебхат-ан-Нусра» и других террористических группировках. Они меняют только название, но доктрина остается той же», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По словам Хаддада, для вербовки боевиков в новые организации Турция обещает им «заработную плату в размере 400 долларов в месяц и турецкое гражданство».

Н.О.