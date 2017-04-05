Дамаск предъявил обвинение Анкаре
2017-04-05 12:04 | www.oxu.az | 2
Дамаск обвиняет Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики из «Исламского государства» и «Джебхат-ан-Нусры».
Как передает Oxu.Az, об этом заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.
«Но самое опасное из того, что они (Турция — ред.) делают на нашей земле — это создание двух новых террористических группировок, одна из них называется «Щит побережья», вторая — «Щит Аль-Аси», - заявил посол.
«Но новые названия отнюдь не означают отличия этих группировок от террористических организаций: название новое, а состав членов тот же, что и в ИГИЛ, «Джебхат-ан-Нусра» и других террористических группировках. Они меняют только название, но доктрина остается той же», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
По словам Хаддада, для вербовки боевиков в новые организации Турция обещает им «заработную плату в размере 400 долларов в месяц и турецкое гражданство».
Н.О.