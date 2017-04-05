Cообщество мам отметило Международный день детской книги – ФОТО

2017-04-05 12:10 | www.oxu.az | 2

«Сказочный» мастер класс для родителей и детей в Национальном музее искусств.

Какой ребенок не любит сказки? А вот вырастаем, забываем невероятные истории, откладывая их на самую далекую полку памяти.

Как передает Oxu.Az, cообщество мам «Active Mom’s Club» провело в минувшие выходные тематический мастер-класс по сказкотерапии, посвященный Международному дню детской книги. В мероприятии, прошедшем в Национальном музее искусств Азербайджана, приняли участие как взрослые, так и дети, - более 60 человек. Мастер-класс провела арт-терапевт, сказкотерапевт Ульвия Байрамова.

Сказкотерапия – направление, при которой детям рассказывают о закономерностях жизни при помощи аллегории и абстрактных образов, обрело популярность в психологии. Это метод, позволяющий работать с детьми и взрослыми через сказку, сказочные персонажи помогают людям понять свое поведение, открыть то, что они сами в себе не видят, или не признают.

«Сказки отличаются воздействием на детей, они учат отношению к себе, к окружающему миру, уважению к старшим, любви к младшим. Они передают знания и навыки, - отмечает Байрома. - Главный вопрос, с которым я сталкиваюсь при сказкотерапии, это когда стоит начинать читать сказки детям. А читать их нужно начинать, пока еще малыш не появился на свет. Посредством этого, ребенок привыкает к маминому голосу».

Благодаря сказке, по ее мнению, происходят позитивные изменения в состоянии и поведении ребёнка.

Сказки играют важное значение в жизни ребенка, прививая ему навыки поведения в обществе, социуме, считает мама двух сыновей Медина Иманова.

«Как мама, которая сама каждый день читает, выдумывает сказки для своих сыновей, считаю, что сказкотерапия очень важна в становлении ребенка, как личности,- мы воспитываем детей с их помощью», - добавила она.

Привлечение к полезным мероприятиям сообщества «Active Mom's Club» не только мам и детей, но пап и остальных членов семьи, очень важно для становления правильных отношений между родителями и детьми, а также их укрепления, отметила Ильфана Панахова, мама двоих детей.

«Этот мастер-класс оказался очень нужным, - каждый человек окружён сказками, порой мы сами того не замечаем, как сказка проникает в нашу жизнь. И сегодняшнее мероприятие ещё раз доказывает её важность и необходимость в жизни человека», - отметила она.

Рассказывая сказки, малыш учится жить в социуме, знакомится с правилами и нормами поведения.

«Мы прививаем ему моральные императивы, учим брать ответственность за свои поступки. Ребенок, слушая сказки, формирует собственную модель поведения и сценарий своей жизни», - подчеркивает сказкотерапевт Байрамова.

На примерах героев малыш знакомится с моделями взаимоотношений между людьми, а значит, в будущем будет готов строить их сам, отметила эксперт.

После мастер-класса родители и дети отправились на экскурсию по музею. Богатая экспозиция музея позволила познакомиться с разными периодами истории мировой и Азербайджана, экскурсия оказалась полезной и очень интересной – родители и дети узнали и увидели много нового.

Подробно о деятельности «Active Mom’s Club» можно узнать:

Закрытая группа: https://www.facebook.com/groups/activemomsclub/

Персональные страницы:

https://www.facebook.com/ActiveMomsClub/

https://www.instagram.com/activemomsclubbaku/

Пожелания и предложения можно отправить на адрес электронной почты: info@activemoms.club

A.C.

