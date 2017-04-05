В структуре минналогов Азербайджана произведены изменения

2017-04-05 12:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В структуре министерства по налогам Азербайджана произведены очередные изменения, в результате которых два управления - людских ресурсов и финансов и обеспечения - были переформированы в департаменты.

Кроме того, произошли изменения в руководстве департамента финансов и обеспечения. Генеральным директором департамента, которым ранее являлся Рагим Эфендиев, назначен Векил Сулейманов, занимавший пост заместителя гендиректора.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, пост замгендиректора пока остается вакантным.

Начиная с прошлого года, в министерстве по налогам Азербайджана проводятся структурные и кадровые изменения. В настоящее время в структуру министерства входят 22 ведомства. Среди последних изменений можно назвать создание департаментов по работе с малыми предприятиями, национальных доходов, локальных доходов и других.

(Автор: Анвар Мамедов)