"Держи меня за руку": спектакль, посвященный детям-аутистам

2017-04-05 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку 5 апреля проведет мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе мероприятия, являющегося совместным проектом театра и Центра современной психологии, известным деятелям культуры будет вручена награда "Друг детей-аутистов".

Также на вечере будет представлен спектакль-пантомима Əlimdən tut ("Держи меня за руку").

В постановке примут участие – ведущая актриса Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Джамиля Аллахвердиева, юные актеры театра-студии Oyuq, а также дети-аутисты.

В заключение постановки, идея которой принадлежит режиссеру и сценаристу Саиде Хагвердиевой, прозвучит песня посвященная детям-аутистам. Автор слов композиции - Джамиля Аллахвердиева, автор музыки - Вугар Джамалзаде.

Режиссер постановки – Джамиля Аллахвердиева, художник-постановщик – Игбал Алиев.

(Автор: Джани Бабаева)